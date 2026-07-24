Chelsea, fatta per Lacroix: al Palace 60 milioni di euro

Il Chelsea sta per battere un altro colpo milionario nel suo mercato. Dopo Palestra e Morgan Rogers, i Blues hanno praticamente chiuso l'acquisto di Maxence Lacroix. Il difensore centrale arriva dal Crystal Palace per una cifra intorno ai 52 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro). Il nazionale francese dovrebbe sottoporsi oggi alle visite mediche prima di firmare un contratto di sei anni che lo legherà al Chelsea fino al 2032.