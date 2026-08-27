Sutalo si presenta: "Lazio grande club, voglio rendere orgogliosi i tifosi"

27 Ago 2026 - 16:50
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"Sono felice e orgoglioso di far parte di questo club, la Lazio è una grande società con una storia importante. Tutti mi hanno accolto molto bene e mi hanno aiutato in questi primi giorni. Ai tifosi dico che darò sempre il massimo, so quanto conta per loro. Farò del mio meglio per renderli orgogliosi e felici". Così Josip Sutalo, difensore della Lazio, nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club.
"Questo è un salto di qualità nella mia carriera, il passaggio in un campionato più aggressivo e impegnativo sia da un punto di vista tattico che fisico mi aiuterà a crescere come difensore centrale e mi permetterà di migliorare alcuni aspetti del mio gioco", prosegue il croato che poi, parlando degli allenatori italiani sottolinea come "con Farioli ho vissuto una stagione bella, ci siamo trovati bene e sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto. Con Gattuso non vedo l'ora di affrontare tutte le sfide che ci aspettano", prosegue il croato. Infine un pensiero sul fatto di ritrovare Kenneth Taylor, suo compagno ai tempi dell'Ajax, ammettendo che è "bello giocare di nuovo con lui, è un calciatore eccezionale e una persona fantastica. Mi ha aiutato tanto e sono felice di essere di nuovo insieme", conclude. 

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