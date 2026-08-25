L'Aston Villa cerca una punta ma si allontana Leao: Rafa non apre e costa troppo

L'Aston Villa aveva messo nel mirino Rafael Leao, il cui addio al Milan si sta rivelando molto complicato. I Villans, che già hanno trattato con i rossoneri l'acquisto di Estupinian e pensano a Tomori, sono alla ricerca di un attaccante ma non dovrebbe essere il numero 10 portoghese.
La preferenza di Leao
Il club di Birmingham non sembra soddisfare davvero le ambizioni di Leao, finora cercato con insistenza solo dal Galatasaray. L'ex Lille preferirebbe un trasferimento in Super Lig rispetto all'Aston Villa, a cui non ha mai aperto, senza dimenticare però che il club turco sin qui non ha accontentato nemmeno il Milan.
Quanto vale Leao
I rossoneri vogliono almeno 50 milioni, cifra ritenuta fuori scala per l'Aston Villa, per privarsi dell'ala che sembra fuori dal progetto di Amorim. Quest'ultimo, prima del Torino, aveva chiuso così ogni discorso su Rafa: "Al momento non è importante, pensiamo al campo. Vediamo quando sarà pronto".
Insomma, difficilmente Leao si vedrà in campo con la maglia del Milan nelle prossime partite ufficiali: a sette giorni dalla fine del mercato, e con Jorge Mendes che può tessere la sua ragnatela tra Premier League, Liga e Turchia, tutto può ancora succedere.