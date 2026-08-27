Roma, attenta: il Real Madrid ha messo gli occhi su Koné

27 Ago 2026 - 16:04
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© italyphotopress

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Sembra che la Roma non potrà stare tranquilla neanche negli ultimi giorni di calciomercato. Dalla Spagna, infatti, arrivano voci secondo cui il Real Madrid di José Mourinho avrebbe messo gli occhi su Manu Koné, punta di diamante del centrocampo giallorosso. Lo Special One stima molto il francese e lo avrebbe inserito nella lista di profili su cui i Blancos potrebbero fiondarsi nei prossimi giorni, a patto, però, che prima venga effettuata un'operazione in uscita per liberare lo slot a un nuovo arrivo. La richiesta della Roma rimane superiore ai 50 milioni, e la necessità del Real di vendere prima di un eventuale tentativo per Koné contribuisce a non preoccupare gli animi dalle parti di Trigoria, almeno per ora...

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