Calciomercato Milan, asse caldo con l'Aston Villa: pressing anche per Tomori

Milan, il patron rossonero Cardinale presenzia a bordocampo a Torino LE FOTO
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L'ultima settimana di mercato del Milan potrebbe decollare sull'asse Birmingham-Milano. L'interesse dell'Aston Villa per Rafa Leao, considerata un'occasione (hanno già preso Garnacho che gioca più o meno in quel ruolo) anche grazie alla ragnatela di Jorge Mendes, non mette in secondo piano le reali necessità della squadra di Emery, a partire dal difensore centrale.
La cessione di Konsa all'Arsenal unita ai quattro gol presi dal Brighton nell'esordio di Premier League hanno fatto scattare l'allarme rosso nella retroguardia, che necessita di un innesto. E i Villans guardano ancora a Milanello, verso quel Fikayo Tomori da settimane nel mirino. Il difensore inglese, in scadenza 2027 senza grosse novità su un rinnovo, potrebbe far caso a Emery e per il Milan è cedibile.
Il prezzo di 25 milioni di euro, considerando che si va verso fine mercato, può scendere sino a 20 milioni o 15 più bonus, comunque utili per i rossoneri per gli ultimi colpi da regalare ad Amorim.
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