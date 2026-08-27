Terzic torna a Firenze, ma stavolta col Frosinone: "Emozionato, ma darò il massimo"

27 Ago 2026 - 16:56
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"Voglio fare gli auguri alla Fiorentina per il centenario, un traguardo davvero importante. Torno in una città dove ho giocato per tanto tempo, saluto la famiglia Commisso e i tifosi. Ma ora sono al Frosinone e devo dare il massimo per questa maglia". Il terzino serbo Aleksa Terzic, neo acquisto dei ciociari ed ex viola (51 presenze dal 2019 al 2023), ha parlato in vista della sfida del 'Franchi' di sabato prossimo. "Ringrazio il Frosinone per avermi riportato in Italia, sono felice, ho accettato un progetto ambizioso. Già la stagione scorsa in Serie B il club aveva fatto grandi cose", aggiunge Terzic, prelevato dal Salisburgo. Sarà una partita complicata per il Frosinone reduce dalla sconfitta al debutto contro la Juve. Troverà una Fiorentina ferita che cercherà il riscatto dopo la scoppola subita a Roma e vorrà festeggiare al meglio il centenario. "Una gara importante. Dobbiamo affrontarla con la testa pronta per mettere in campo quello che ci trasmette l'allenatore", afferma Terzic, che regalerà al Frosinone la sua grande esperienza anche internazionale. "A Salisburgo sono cresciuto tanto coronando il sogno di fare la Champions - sottolinea -. Ho disputato finali e gare importanti che danno fiducia e arricchiscono dal punto di vista tecnico". Terzic domenica ha esordito giocando 14' ma a Firenze potrebbe avere più spazio, anche se Alvini dovrebbe schierare una formazione sulla falsariga di quella che ha affrontato la Juve.

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