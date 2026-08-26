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Calciomercato Milan, occhi su Alvyn Sanches: il talento dello Young Boys per la trequarti di Amorim

Il Milan segue Alvyn Sanches dello Young Boys. Identikit, cifre e dettagli dell'operazione per la trequarti di Amorim

26 Ago 2026 - 08:24
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Il Milan ancora alla ricerca di un trequartista ha inserito Alvyn Sanches, talento svizzero classe 2003 di proprietà dello Young Boys, nella lista dei possibili acquisti last minute. L’area tecnica rossonera lo considera un profilo ideale per arricchire il reparto offensivo a disposizione di Ruben Amorim, garantendo qualità e supporto all'attacco.

La strategia del Milan

 Dopo l'operazione Athekame dell'anno scorso, i buoni rapporti col club elvetico potrebbero favorire l'operazione anche se non è ancora stata presentata un'offerta ufficiale. La dirigenza milanista sta valutando se affondare il colpo prima del gong estivo oppure rinviare l'affare alla sessione invernale e molto dipenderà dagli sviluppi legati a Rafael Leao: qualora la cessione del portoghese non dovesse sbloccarsi entro il primo settembre, il Milan manterrebbe la pista Sanches al caldo come rinforzo per i prossimi mesi.

Chi è Alvyn Sanches

 Nato a Créteil in Francia il 12 febbraio 2003, con cittadinanza svizzera e passaporto portoghese, il numero 10 dello Young Boys è ritenuto uno dei prospetti più luminosi del calcio elvetico. Cresciuto nel settore giovanile del Losanna, è stato acquistato dallo Young Boys nell'estate 2025 per 3,5 milioni di euro e firmando un contratto fino al 2029.

Sanches ha collezionato 10 reti e 3 assist in 23 presenze nell'ultima stagione tra campionato ed Europa League, confermando un eccellente avvio di annata con 2 gol e 2 assist nelle prime 4 partite. Nelle ultime due annate ha messo a segno complessivamente 25 gol e 10 assist, dimostrando una notevole freddezza sotto porta oltre a una buona visione di gioco.

Come gioca Sanches

 Dal punto di vista tattico Sanches nasce come trequartista naturale che può giocare anche come seconda punta, ma possiede l'adattabilità necessaria per agire anche da mezzala di inserimento. La sua duttilità gli permetterebbe di muoversi tra le linee alle spalle dell'attaccante centrale, offrendo un'alternativa dinamica in grado di spaccare le partite.

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© Getty Images | 1) Goncalo Ramos, 74 milioni di euro 
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