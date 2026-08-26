Calciomercato Milan, occhi su Alvyn Sanches: il talento dello Young Boys per la trequarti di Amorim

Sanches ha collezionato 10 reti e 3 assist in 23 presenze nell'ultima stagione tra campionato ed Europa League, confermando un eccellente avvio di annata con 2 gol e 2 assist nelle prime 4 partite. Nelle ultime due annate ha messo a segno complessivamente 25 gol e 10 assist, dimostrando una notevole freddezza sotto porta oltre a una buona visione di gioco.