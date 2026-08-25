MANOVRE ROSSONERE

Il mistero Leao: si complica l'Aston Villa, restano in piedi il Gala e una suggestione da fine mercato

Si allontanano gli inglesi e c'è il no all'Al Hilal, i turchi al momento sembrano l'unica pista. Anche se potrebbe esserci una clamorosa svolta a inizio settembre

25 Ago 2026 - 19:03
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L'Aston Villa aveva messo nel mirino Rafael Leao, il cui addio al Milan si sta rivelando molto complicato. I Villans, che già hanno trattato con i rossoneri l'acquisto di Estupinian e pensano a Tomori, sono alla ricerca di un attaccante ma non dovrebbe essere il numero 10 portoghese.

La preferenza - Il club di Birmingham non sembra soddisfare davvero le ambizioni di Leao, finora cercato con insistenza solo dal Galatasaray. L'ex Lille preferirebbe un trasferimento in Super Lig rispetto all'Aston Villa, a cui non ha mai aperto, senza dimenticare però che il club turco sin qui non ha accontentato nemmeno il Milan.

Quanto vale Leao - I rossoneri vogliono almeno 50 milioni, cifra ritenuta fuori scala per l'Aston Villa, per privarsi dell'ala che sembra fuori dal progetto di Amorim. Quest'ultimo, prima del Torino, aveva chiuso così ogni discorso su Rafa: "Al momento non è importante, pensiamo al campo. Vediamo quando sarà pronto".

Le piste ancora aperte - Leao ha detto no all'Al Hilal di Simone Inzaghi, che poi ha virato prima su Conceicao e poi su Martinelli, mentre l'ipotesi Galatasaray, come detto prima, resta sempre in piedi. I turchi sono pronti ad arrivare a 40 milioni di euro, con qualche piccolo bonus: cifra che, nell'imminenza della fine del mercato, potrebbe anche essere accettata dai rossoneri. 

La suggestione da ultima ora - Ma cosa succederebbe nel caso in cui non dovesse concretizzarsi la pista turca? Il Milan sarebbe costretto ad accettare soluzioni che adesso non prenderebbe in considerazione. Un esempio? La Roma, con i rossoneri che dovrebbero aprire a nuove formule (come per esempio un prestito con diritto od obbligo condizionato) per iniziare una trattativa con il ds D'Amico, che vorrebbe mettere il portoghese a disposizione di Gasp. 

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