Il Milan stringe per il nuovo ds: a giorni nuovo incontro tra Furlani e Tare

L'ad rossonero, che ha ricevuto il mandato da Gerry Cardinale di scegliere il nuovo ds, avrà un nuovo contatto con Tare: sul tavolo i progetti della proprietà e le idee che ha in testa il 51enne per il nuovo Milan. L'ex Lazio, che già nel 2019 è stato a un passo dalla firma con i rossoneri per affiancare Maldini, è in corsa assieme a Giovanni Sartori. Su quest'ultimo però, pende il recente rinnovo col Bologna fino al 2027. Più indietro Giovanni Manna, anch'esso gravato da un contratto col Napoli. Furlani non ha fretta, ma la scelta è attesa entro i primi giorni di maggio.