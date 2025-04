Theo Hernandez, messaggio a sorpresa: "Sempre e ovunque forza Milan"

Dopo la bella vittoria contro l'Udinese, Theo Hernandez ha lanciato un messaggio social a sorpresa che sembra dare indizi importanti sulle sue intenzioni future. "Sempre e ovunque forza Milan", ha scritto l'esterno francese a corredo di un'immagine che lo ritrae mentre esulta dopo il gol segnato al Friuli. Poche parole che dopo un'annata complicata e in un momento di grande incertezza potrebbero aprire nuovi scenari e tendere la mano al club in vista di un possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.