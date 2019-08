Il Milan stringe per Correa: l'agente in Italia

Siamo ormai alle battute finali per il cambio di maglia di Angel Correa. Secondo quanto riporta As, l'agente del 24enne argentino oggi sarà a Milano per trattare con la dirigenza rossonera e siglare l'intesa definitiva. Il club di via Aldo Rossi è disposto a mettere sul piatto 40 milioni mentre l'Atletico Madrid ne chiede 55: il viaggio di Augustin Jimenez servirebbe a raggiungere un accordo sulla base di 45 milioni più bonus visto che è già tutto fatto tra il Diavolo e il giocatore. Il Milan secondo gli ex

Del resto, come vi abbiamo raccontato ieri, tutti i pezzi del puzzle stanno per andare al loro posto. I colchoneros sono a un passo da Rodrigo (per 60 milioni), che il Valencia sostituirebbe con André Silva, in uscita da Milanello per circa 25 milioni più bonus.

Correa dunque è sempre più vicino ai rossoneri: Giampaolo potrà contare su un elemento giovane e capace di muoversi da ala, da seconda punta e anche da trequartista. Un vero e proprio jolly. Bisognerà vedere se il suo arrivo farà da apripista o meno all'addio di Suso, comunque molto apprezzato dal tecnico ex Sampdoria.