Calciomercato Milan, Correa vicinissimo: 45 milioni più bonus

Angel Correa è sempre più vicino al Milan. L'affare sembrava praticamente già fatto quasi un mese fa , prima che i rossoneri virassero su Rafael Leao, ma i rossoneri presero tempo per ragioni sia tecniche che economiche dopo aver trovato l'accordo con il giocatore e i suoi agenti. A "liberare" l'argentino è la novità che arriva dalla Spagna: l'Atletico Madrid ha praticamente chiuso per Rodrigo, attaccante proveniente dal Valencia, probabile destinazione di André Silva. Il Milan secondo gli ex

L'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo stamattina non si è allenato con il suo club attuale e sta per mettersi in viaggio verso la capitale: i colchoneros dovrebbero aver chiuso per una cifra intorno ai 60 milioni e il prossimo passo sarà la cessione di Correa al Milan per 45 milioni più bonus.

Secondo Cadena Ser, l'intesa tra il Milan e l'Atletico è già stata trovata, con i rossoneri che proprio grazie ai bonus si sarebbero avvicinati all'iniziale richiesta degli spagnoli di 55 milioni. Mancano comunque ancora alcuni dettagli per definire chiusa la trattativa, ma l'impressione è che, con il passaggio, come detto, diali rossoneri possano regalare a Giampaolo un altro rinforzo. Starà poi al tecnico capire se Correa possa essere più utile da seconda punta, alternandosi con Leao, o da trequartista, in un ruolo al momento occupato da Suso e, in alternativa, da