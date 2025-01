Gimenez, ultima chiamata: giovedì è il giorno buono, ma il Feyenoord non molla

Comunque vada, la questione Gimenez sarà risolta in una manciata di giorni, perché Sergio Conceiçao ha espressamente chiesto una punta e in qualche modo andrà accontentato. E qui, per la verità, cominciano i problemi. Di alternative vere non ce ne sono. Non ce n'è al momento nessuna nel ruolo di centravanti puro e anche alla voce esterni offensivi le possibilità non abbondano di certo. La speranza, perché di questo si tratti, è che il mercato inglese muova in maniera decisa le proprie pedine in modo da liberare qualche giocatore per chi, come il Milan e molti altri, non ha il potere economico della Premier. Il discorso sugli slot per i prestiti è stato fatto per la Juve e vale per tutti: sei al massimo e, Chelsea in testa, i club con esuberi da piazzare hanno quasi tutti riempito gli spazi disponibili. In una settimana risolvere tutte le questioni non sarà quindi facile.



Il Chelsea non è un nome fatto a caso: Joao Felix resta un obiettivo sensibile per il Milan, che nel frattempo, dice Sky, ha fatto un sondaggio non troppo proficuo con il Bologna per Orsolini. La distanza tra i giocatori e la differenza di ruolo rispetto a Gimenez la dicono abbastanza lunga sul tanto di nebbia che aleggia dalle parti di Casa Milan. Le idee ci sono, anche se a volte non sembrano chiarissime. Quel che manca, piuttosto, è lo spazio in rosa. Vanno piazzati Okafor e Chukwueze, possibilmente va trovato spazio anche per un innesto a centrocampo, dove i rossoneri hanno l'altra grande lacuna, ma gli acquirenti, così come per il Milan, aspettano i saldi di fine gennaio. Il che, tradotto, significa che non si spingeranno quasi certamente oltre al prestito e non potranno accontentare le reali, e urgenti richieste del Diavolo.