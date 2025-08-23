Logo SportMediaset
MANOVRE ROSSONERE

Il Milan è pronto a rivedere i piani per l'attacco: da Dovybk ad Harder, Tare valuta le alternative

I colpi per il reparto offensivo potrebbero anche essere due: 'decide' Chukwueze

23 Ago 2025 - 15:41
Con l'arrivo di Boniface che si è messo in salita (nelle prossime ore verrà comunicata la decisione definitiva del club), il Milan potrebbe essere costretto a rivedere il piano per rinforzare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Con il solo Gimenez come nove di ruolo, i rossoneri sono chiamati a portare a casa un bomber d'esperienza anche per accontentare la piazza. Se non sarà Boniface, le quotazioni di Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma, potrebbero salire di molto. E poi c'è Dusan Vlahovic. Con il mercato che si avvicina sempre di più al gong, ecco che potrebbero crearsi le condizioni preferite dal ds Tare per provare ad affondare il colpo. Certo, l'ingaggio del serbo è un ostacolo non da poco.

Milan, Rabiot è più di un'idea: nuovi contatti con il Marsiglia e l'ex Juve apre al trasferimento

Nel taccuino del direttore sportivo del Milan però ci sono altri nomi con meno esperienza ad alto livello: parliamo di Conrad Harder, in forza allo Sporting Lisbona e inseguito dal Rennes. La sua valutazione si aggira intorno a quota 20 milioni di euro. Da non dimenticare anche i profili di Breel Embolo, 28enne del Monaco, oltre a quello di Tolu Arokodare, centravanti del Genk e seguito anche dal Napoli. Attaccanti meno noti al grande pubblico ma tenuti in grande considerazione a Casa Milan.

 La certezza è che un bomber di peso arriverà, ma non è da escludere che il Milan decida di prendere anche un altro rinforzo per il reparto offensivo. Un rinforzo giovane, da coltivare e che completi il parco attaccanti. Un qualcosa di praticabile in caso di addio di Chukwueze, cercato con insistenza dal Fulham.

