Il Milan è pronto a rivedere i piani per l'attacco: da Dovybk ad Harder, Tare valuta le alternative

Con l'arrivo di Boniface che si è messo in salita (nelle prossime ore verrà comunicata la decisione definitiva del club), il Milan potrebbe essere costretto a rivedere il piano per rinforzare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Con il solo Gimenez come nove di ruolo, i rossoneri sono chiamati a portare a casa un bomber d'esperienza anche per accontentare la piazza. Se non sarà Boniface, le quotazioni di Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma, potrebbero salire di molto. E poi c'è Dusan Vlahovic. Con il mercato che si avvicina sempre di più al gong, ecco che potrebbero crearsi le condizioni preferite dal ds Tare per provare ad affondare il colpo. Certo, l'ingaggio del serbo è un ostacolo non da poco.