Boniface ha concluso le visite mediche: il Milan prende tempo, l'affare è in salita

In queste ore, e non è certo un caso, il ds Tare sta continuando a tenere vivi i contatti con gli agenti di altri attaccanti. E i nomi in ballo sono tanti. Si va da Harder, in forza allo Sporting Lisbona e cercato con insistenza dal Rennes, fino ad arrivare ad Tolu Arokodare, bomber del Genk accostato anche al Napoli. E poi ci sono Embolo, adesso al Monaco, oltre ad Artem Dovbyk che la Roma potrebbe sacrificare davanti a una offerta importante. Non va dimenticato infine Dusan Vlahovic che la Juventus cederebbe davanti a un'offerta da 20 milioni. Qui però, il vero ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del serbo.