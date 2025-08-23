Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Mercato
Milan
MANOVRE ROSSONERE

Boniface ha concluso le visite mediche: il Milan prende tempo, l'affare è in salita

Il club rossonero deciderà, al massimo, entro lunedì. Già pronte le alternative

23 Ago 2025 - 16:26
Il Milan prende tempo sul fronte Victor Boniface. Nella mattinata di sabato il nigeriano ha ultimato anche il terzo round di visite mediche ma il club rossonero non ha ancora deciso se tesserare o meno l'attaccante in uscita dal Bayer Leverkusen. Evidentemente gli ulteriori controlli medici non hanno chiarito i dubbi della dirigenza in merito alle condizioni del 24enne che lo scorso anno ha giocato 'solo' 27 partite a causa dei tanti stop fisici. Senza dimenticare che Boniface si è rotto il legamento crociato per ben due volte in carriera (l'ultimo nella stagione 2020/21). Per questo le visite svolte si sono focalizzate specialmente sulle condizioni del ginocchio sinistro.

Entro lunedì il Milan comunicherà la sua scelta. Al momento quindi l'accordo con il Bayer Leverkusen che prevedeva il prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto fissato a quota 29 si può definire congelato. In merito alle condizioni fisiche di Boniface, dalla Germania rivelano che l'attaccante ha disputato recentemente un'amichevole (due tempi da 30 minuti ciascuno) definita come "segreta" contro il Roda Kerkrade, con il suo attuale club che ha garantito sull'integrità fisica dell'ex Bodo/Glimt. 

E poi c'è la Nigeria che ha inserito Boniface nella lista dei convocati per le gare di settembre relative alle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Con lui anche Ademola Lookman, a lungo al centro del mercato nelle ultime settimane.   

IL MILAN SONDA IL MERCATO DEGLI ATTACCANTI: TUTTE LE PISTE

In queste ore, e non è certo un caso, il ds Tare sta continuando a tenere vivi i contatti con gli agenti di altri attaccanti. E i nomi in ballo sono tanti. Si va da Harder, in forza allo Sporting Lisbona e cercato con insistenza dal Rennes, fino ad arrivare ad Tolu Arokodare, bomber del Genk accostato anche al Napoli. E poi ci sono Embolo, adesso al Monaco, oltre ad Artem Dovbyk che la Roma potrebbe sacrificare davanti a una offerta importante. Non va dimenticato infine Dusan Vlahovic che la Juventus cederebbe davanti a un'offerta da 20 milioni. Qui però, il vero ostacolo è rappresentato dall'ingaggio del serbo.

milan
boniface
visite mediche

