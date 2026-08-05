Ruggeri lascia l'Atletico Madrid: vicino il passaggio all'Aston Villa

05 Ago 2026 - 21:49
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Matteo Ruggeri potrebbe lasciare l'Atletico Madrid solamente dopo una stagione. Secondo quanto riferisce Marca, è molto vicino il passaggio del terzino italiano all'Aston Villa per 18 milioni di euro più 6 di bonus. Dopo la cessione di Digne al Psg, la squadra di Emery è in cerca di un sostituto e avrebbe individuato nell'ex Atalanta il sostituto perfetto. Ruggeri, inoltre, non prenderà parte alla tournée estiva dell'Atletico Madrid in Corea del Sud. Negli ultimi giorni era stato accostato anche alla Fiorentina. 

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