Ruggeri lascia l'Atletico Madrid: vicino il passaggio all'Aston Villa

Matteo Ruggeri potrebbe lasciare l'Atletico Madrid solamente dopo una stagione. Secondo quanto riferisce Marca, è molto vicino il passaggio del terzino italiano all'Aston Villa per 18 milioni di euro più 6 di bonus. Dopo la cessione di Digne al Psg, la squadra di Emery è in cerca di un sostituto e avrebbe individuato nell'ex Atalanta il sostituto perfetto. Ruggeri, inoltre, non prenderà parte alla tournée estiva dell'Atletico Madrid in Corea del Sud. Negli ultimi giorni era stato accostato anche alla Fiorentina.