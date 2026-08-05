Sassuolo, Aquilani: "Mercato? Mi fido della società, ma in difesa non ho neanche un titolare"

05 Ago 2026 - 23:02
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Al termine della sfida con il Celta Vigo, persa 4-1, l'allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani ha fatto il punto in casa neroverde: "Questo tipo di partite sono di allenamento e questo deve portarci spunti: il primo tempo abbiamo fatto fatica, con distanze lunghe, ma siamo rimasti in partita. Il secondo tempo molto meglio, molto bene, sono aumentati ritmo e coraggio. Bakola è entrato molto bene, ci ha dato energia che è quella che serve per fare un pressing avanzato. Poi dopo l'espulsione, che può succedere, non mi è piaciuto che la squadra si sia spenta. Lì c'è un aspetto di spessore interno, che ti porta a non voler prendere gol. Questo è meno allenabile rispetto alla questione tattica, nel calcio devi saper soffrire. Ho già parlato, preferisco non farlo, altrimenti entriamo in argomenti antipatici. Ho fiducia nella società, vediamo cosa riusciremo a fare. Dietro siamo in difficoltà, non ho allenato neanche un potenziale titolare, ma ringrazio chi sta lavorando. In quel reparto praticamente non sto allenando", le parole riportate da SassuoloNews.net

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