Vinicius, telenovela finita: c'è l'accordo con il Real Madrid per il rinnovo

L'Arsenal, dopo aver sognato, dovrà mettersi l'anima in pace: Vinicius e il Real Madrid sono giunti a un accordo per il rinnovo del brasiliano con i Blancos. Fondamentali per il prolungamento due aspetti: il club ha fatto un ulteriore passo verso il giocatore sul salario annuo, e la attivissima partecipazione di José Mourinho che ha spinto con club e calciatore perché tutto andasse in porto. Il tecnico ritiene Vinicius vitale nel suo progetto di squadra, e nelle ultime ore i contatti telefonici tra i due sono stati frequentissimi. A riportare la notizia del rinnovo per primo è stato il giornale spagnolo Marca, sempre informato sugli ambienti madridisti.