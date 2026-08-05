Milan-Inter 1-1, Amorim post-match: "Migliorare in tutto, Leao deve divertirsi stare al Milan è una fortuna"

Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato a SkySport nell'immediato post derby pareggiato 1-1 con l'Inter in Australia: "Importante non aver perso, ma la cosa più importante è migliorare come squadra. Abbiamo iniziato molto bene, pressando molto, ma l'Inter ha tanta esperienza, hanno capito subito cosa stavamo facendo e li abbiamo sofferti a fine primo tempo e a inizio secondo tempo. Poi siamo migliorati: bene gli ultimi venti minuti di partita. È stato un buon test, ma abbiamo bisogo di più partite per provare tutti i giocatori".
Sugli aspetti positivi del match
"Stiamo cercando di condurre molto da dietro, ma senza prendere gli stessi rischi che abbiamo preso contro il Glasgow. È stata una buona partita anche dal punto di vista fisico".
Sulla partita di Rafael Leao
"Penso le stesse cose che ho detto in conferenza: se sei un giocatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti. Si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante. Ma lo valuto come valuto Nkunku o Camarda".
Sugli aspetti da migliorare
"Tutto, soprattutto con la palla. Se abbiamo più possesso, soffriremo di meno. Ma è un qualcosa su cui ci vuole tempo: dobbiamo avere più possesso per soffrire di meno".
Sull'omaggio a Franco Baresi
"Non mi sarei aspettato uno scenario diverso. Ho visto tutte le immagini ieri. È stato un giocatore speciale e una persona speciale. Ci mancherà molto. Ma l'unica maniera per ricordarlo come merita è fare le cose bene e riportare il Milan dove merita".