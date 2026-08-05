Milan-Inter 1-1, Amorim post-match: "Migliorare in tutto, Leao deve divertirsi stare al Milan è una fortuna"

Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato a SkySport nell'immediato post derby pareggiato 1-1 con l'Inter in Australia: "Importante non aver perso, ma la cosa più importante è migliorare come squadra. Abbiamo iniziato molto bene, pressando molto, ma l'Inter ha tanta esperienza, hanno capito subito cosa stavamo facendo e li abbiamo sofferti a fine primo tempo e a inizio secondo tempo. Poi siamo migliorati: bene gli ultimi venti minuti di partita. È stato un buon test, ma abbiamo bisogo di più partite per provare tutti i giocatori".