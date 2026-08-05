Milan-Inter 1-1, Amorim post-match: "Migliorare in tutto, Leao deve divertirsi stare al Milan è una fortuna"

05 Ago 2026 - 15:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha parlato a SkySport nell'immediato post derby pareggiato 1-1 con l'Inter in Australia: "Importante non aver perso, ma la cosa più importante è migliorare come squadra. Abbiamo iniziato molto bene, pressando molto, ma l'Inter ha tanta esperienza, hanno capito subito cosa stavamo facendo e li abbiamo sofferti a fine primo tempo e a inizio secondo tempo. Poi siamo migliorati: bene gli ultimi venti minuti di partita. È stato un buon test, ma abbiamo bisogo di più partite per provare tutti i giocatori".

Leggi anche

Milan-Inter 1-1, le pagelle dei rossoneri: bene Torriani e Nkunku, Modric solito maestro di calcio

Sugli aspetti positivi del match

 "Stiamo cercando di condurre molto da dietro, ma senza prendere gli stessi rischi che abbiamo preso contro il Glasgow. È stata una buona partita anche dal punto di vista fisico".

Sulla partita di Rafael Leao

 "Penso le stesse cose che ho detto in conferenza: se sei un giocatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti. Si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante. Ma lo valuto come valuto Nkunku o Camarda".

Sugli aspetti da migliorare

 "Tutto, soprattutto con la palla. Se abbiamo più possesso, soffriremo di meno. Ma è un qualcosa su cui ci vuole tempo: dobbiamo avere più possesso per soffrire di meno".

Sull'omaggio a Franco Baresi

 "Non mi sarei aspettato uno scenario diverso. Ho visto tutte le immagini ieri. È stato un giocatore speciale e una persona speciale. Ci mancherà molto. Ma l'unica maniera per ricordarlo come merita è fare le cose bene e riportare il Milan dove merita".

Leggi anche

Dimarco già pronto per il campionato, Lavelli ha qualità interessanti e Pavard ha voglia di restare

Ultimi video

02:49
DICH AMORIM SU BARESI PRE INTER 04/08 SRV

Amorim nel nome di Baresi: “Portiamo avanti la sua eredità”

00:18
Milan-Inter, la maglia omaggio a Baresi, applausi a minuto 6

Milan-Inter, la maglia omaggio a Baresi, applausi a minuto 6

00:53
CLIP STUDIO ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI PER SITO/INFINITY 5/8 SRV

Mercato Napoli: arrivano 30 milioni e si scatena il mercato

00:39
CLIP STUDIO ACCOMANDO SU CASO NAPOLI-LUKAKU 05/08 SRV

Napoli, Lukaku non va in ritiro: c'è aria di addio

01:22
CLIP STUDIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA PER SITO/INFINITY 5/8 SRV

Mercato Roma: arriva Molina, ma non solo

01:04
CLIP STUDIO ACCOMANDO SU PORTIERE JUVE PER SITO/INFINITY 5/8 SRV

Mercato Juve: "Vicario più avanti di Suzuki? C'è un motivo"

00:21
CLIP STUDIO ACCOMANDO SU ZIRKZEE-JUVE PER SITO/INFINITY 5/8 SRV

Accomando: "Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, in attacco la Juve pensa a…"

01:39
Ingaggi e panchine

Ingaggi e panchine

01:51
Maldini, nuova sfida

Maldini, nuova sfida

02:24
Leggende insostituibili

Leggende insostituibili

01:58
Il Napoli cambia look

Il Napoli cambia look

01:42
Napoli, sogno Champions

Napoli, sogno Champions

01:58
Juventus, primo esame

Juventus, primo esame

55:58
Addio Capitano: Franco Baresi, un grande italiano - Lo speciale integrale

Addio Capitano: Franco Baresi, un grande italiano - Lo speciale integrale

00:40
DICH AMORIM SU INTER PRE INTER 04/08 SRV

Amorim: “L’Inter? Aprite YouTube e capirete perché scelgo il Milan”

02:49
DICH AMORIM SU BARESI PRE INTER 04/08 SRV

Amorim nel nome di Baresi: “Portiamo avanti la sua eredità”

I più visti di Calcio

Ciao capitano

Ciao capitano: l'ultimo saluto a Baresi

Douglas Luiz ci crede

Douglas Luiz ci crede

Ecco la nuova Juve

Ecco la nuova Juve

Inter, tutto su Pio

Inter, tutto su Pio

DICH BUFFON SU RICORDO FRANCO BARESI DICH

Buffon omaggia Franco Baresi: "Era incredibile, avrebbe potuto giocare anche nel 2030..."

DICH AMORIM SU INTER PRE INTER 04/08 SRV

Amorim: “L’Inter? Aprite YouTube e capirete perché scelgo il Milan”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:48
Milan-Inter 1-1, Amorim post-match: "Migliorare in tutto, Leao deve divertirsi stare al Milan è una fortuna"
15:01
Figo attacca Infantino: "Comportamento vile e meschino, deve andarsene"
14:37
Figc: Zola torna in azzurro. L'annuncio di Malagò: "Coordinerà i progetti dei giovani"
10:40
Fifa: dopo le critiche al progetto Mondiale, Infantino convoca una riunione in Marocco
Spagna: costo rosa 1407M. Giocatore più prezioso: Lamine Yamal (358M) 
09:37
Yamal in vacanza a Cartagena, bagno di folla per il campione del mondo