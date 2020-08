I giorni del Milan: da Baka a Tonali, settimana calda

MANOVRE ROSSONERE

Un centrocampo tutto nuovo per Stefano Pioli, con due coppie di titolari perfettamente assortite per affrontare al meglio una stagione che, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, si preannuncia densa di impegni: Kessie e Bennacer, i protagonisti dell'ultima stagione, da una parte, Bakayoko e Tonali dall'altra. E' questo l'obiettivo di Paolo Maldini, al lavoro per provare a chiudere entro una settimana massimo per i centrocampisti di Chelsea e Brescia. Di Baka si sa da tempo: vorrebbe tornare al Milan ed è considerato un esubero (costoso) dal Chelsea. La trattativa è in piedi da giorni e si stanno solo discutendo i dettagli, ma non c'è dubbio che l'affare si farà. Per Tonali, invece, le acque hanno cominciato a muoversi proprio nelle ultime 48 ore. Il talento del Brescia era - e forse ancora è - in mano all'Inter che, però, su indicazione di Antonio Conte ha deciso di virare sull'esperienza di Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona. Di qui il sondaggio dei rossoneri con l'agente di Tonali e la visita di Bozzo, datata ieri, nella sede dell'Inter cui è stato chiarito che l'offerta del Milan è allettante e che il giocatore non ha più intenzione di aspettare i nerazzurri. Con Tonali, anzi, ci sarebbe già un principio di accordo che andrebbe adesso trovato con Cellino cui, però, l'offerta di 10 milioni di prestito oneroso più diritto di riscatto fissato a 25 con tre milioni eventuali di bonus parrebbe interessare al punto che il numero uno delle Rondinelle, come informa Antonio Vitiello di Milannews, è atteso oggi a Casa Milan per un vertice che potrebbe essere decisivo. Insomma, non si può ancora parlare si sorpasso rossonero all'Inter, ma poco ci manca. E anche qui, poco potrebbe anche essere il tempo che intercorrerà tra la trattativa e la firma.

Non basta, però, perché, Ibra a parte - in arrivo a Milano entro domani per firmare il rinnovo e aggregarsi ai compagni - Maldini e Massara sono stati particolarmente attivi anche su altri fronti. Pobega, come noto, ha rinnovato e dovrebbe restare a disposizione di Pioli; per Pessina si sta valutando il da farsi, ma anche per lui la destinazione più probabile è Milanello (per essere poi forse girato in prestito per una stagione); infine Brahim Diaz, per il quale i dialoghi con il Real Madrid sono intensi da giorni. Il giocatore ha dato il suo benestare all'affare, manca l'accordo con i merengues che continuano a insistere su un diritto di recompra che il Milan non ha intenzione di concedere. Le parti non sono ancora alla fumata bianca, ma restano vicine. A meno di improvvisi cambi di rotta anche in questo caso l'affare dovrebbe andare in porto.

Dopo di che i rossoneri dovranno lavorare in uscita per poter completare la rosa senza ulteriori esborsi. Resta da valutare la situazione di Paquetà, per il quale al momento non sono arrivate offerte considerate soddisfacenti, e restano da definire le posizioni di Duarte e di uno tra Calabria e Conti. Tutte cessioni complicate, che libererebbero spazio per un centrale (Pezzella della Fiorentina l'ultimo sondato), un esterno destro basso (Aurier) e un esterno alto (ruolo che potrebbe in ogni caso ricoprire Brahim). La settimana si preannuncia caldissima e Pioli potrebbe avere presto la nuova rosa al completo.