Milan, riparte l'attesa per la firma di Ibrahimovic

Il tweet serale di Mino Raiola ha prodotto un altro stop nella trattativa tra Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo di contratto ma è uno stop a livello di fatti e non di intenzioni: è vero, come scrive il procuratore, che lo svedese materialmente non ha ancora rinnovato, nel senso che mancano la firma e l'ufficialità, ma in casa rossonera restano convinti che la fumata bianca arriverà nei prossimi giorni se non nelle prossime ore visto che tutto è apparecchiato.