Gimenez stende il Bayern e apre al Milan: "Settimane chiave, metto tutto nelle mani di Dio"

Santiago Gimenez, autore di una doppietta, è stato il giustiziere del Bayern Monaco ma quella con i tedeschi potrebbe essere stata la sua ultima gara in Champions League con la maglia del Feyenoord. L'attaccante messicano, seguito dal Milan, apre la porta ai rossoneri: "Vediamo che succede, sono settimane chiave. Metto tutto nelle mani di Dio - ha detto a fine partita ai microfoni della tv messicana Somos Caliente -. Non perdo la concentrazione per queste cose. Ora sono al Feyenoord e mi voglio godere questa vittoria e niente più. Fin quando sarò qui difenderò questa maglia fino alla morte". Parole d'amore che fanno seguito al gesto dopo il primo gol ai tedeschi, quando si è lanciato in una corsa e ha messo la mano sullo stemma del club olandese, indicando se stesso e poi il terreno da gioco. Come a dire, in sostanza, "io resto qui".