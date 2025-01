Milan, inizia l'avventura rossonera di Walker: "Hello guys"

E' iniziata attorno alle 13.30 l'avventura di Kyle Walker come nuovo giocatore del Milan. L'esterno inglese è infatti atterrato all'aeroporto di Linate dopo un lungo corteggiamento da parte di Ibrahimovic e dei rossoneri. "Hello guys", le sue prime parole ai tifosi presenti. Adesso si sottoporrà a tutte le visite mediche di rito alla clinica "La Madonnina", sosterrà gli esami per l'idoneità sportiva al Coni e quindi si recherà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2027. Da domani si dovrebbe poi unire al gruppo agli ordini di Conceiçao in vista della partita di campionato contro il Parma in programma per domenica all'ora di pranzo.