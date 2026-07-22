Manchester United, futuro in bilico per Rashford: c'è l'interesse del Tottenham

Il futuro di Marcus Rashford è ancora tutto da scrivere. Saltato il riscatto al Barcellona, l'attaccante inglese ha fatto ritorno al Manchester United e ora toccherà a Michael Carrick valutare le prossime mosse. Il classe '97 sarà osservato attentamente nel corso della preparazione estiva, ma l'idea dei Red Devils sembra essere ancora la cessione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il club preferirebbe venderlo fuori dalla Premier League ma al momento la squadra più interessata a Rashford sembra il Tottenham. Gli Spurs sarebbero pronti a versare nelle casse dello United la cifra richiesta di 30 milioni di euro.