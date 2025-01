Milan, lesione distrattiva di alto grado del polpaccio per Emerson Royal

Costretto a uscire dal campo nei primi minuti della sfida di Champions contro il Girona, Emerson Royal non sarà dunque a disposizione di Conceicao in tempi brevi e difficilmente potrà essere inserito anche in possibili discorsi di mercato. E non è tutto qui. Col brasiliano ko, Calabria squalificato e con Jimenez e Walker fuori lista in Europa, il Milan dovrà affrontare la Dinamo Zagabria con gli uomini contati in difesa.