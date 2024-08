Fofana al Milan, è fatta: 25 milioni al Monaco

fumata bianca

Il centrocampista, grande obiettivo dei rossoneri, era in scadenza nel 2025 con i francesi: visite e presentazione tra venerdì e sabato

© Getty Images Il Milan si rinforza con Youssuf Fofana. L'ultimo rilancio targato Moncada ha portato gli effetti sperati, con il Monaco che ha detto sì alla cessione del centrocampista francese inseguito da mesi. I due club hanno già provveduto a scambiare i documenti di un affare che porterà i rossoneri a versare nelle casse dei francesi una cifra fissa di circa 20 milioni di euro più 5 di bonus. Fondamentale la volontà del calciatore, da tempo d'accordo con il Milan: il 25enne ha resistito anche alle sirene di Manchester United e Atletico Madrid, pronte a offrire cifre maggiori al club del Principato. Venerdì le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto fino al 2028 col giocatore che potrebbe essere presentato ai tifosi sabato sera a San Siro prima del match contro il Torino.

Classe 1999, Fofana ha davvero aspettato il Milan: dopo gli Europei con la Francia si è riunito fisicamente al Monaco senza essere davvero nei piani del tecnico Adolf Hutter. Non casuale infatti, è stata l'esclusione del mediano dal recente Trofeo Gamper vinto 3-0 dai transalpini ai danni del Barcellona di Hansi Flick. Fonseca, lo scorso martedì, aveva confermato pubblicamente l'intenzione del club di affondare il colpo sull'ex Strasburgo, obiettivo prioritario per dare equilibrio al nuovo Milan.

Valutato inizialmente 35 milioni di euro, Fofana ha realizzato 35 presenze in tutte le competizioni nell'ultima stagione con i biancorossi condite da 4 gol. Da qui l'elevato prezzo nonostante il solo anno di contratto (scadenza nel 2025). Su questo aspetto ha puntato molto il Milan per avere uno sconto: il club di Via Aldo Rossi sborserà comunque una cifra importante per un pezzo ritenuto fondamentale nel nuovo scacchiere.

