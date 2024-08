Milan: Pulisic recuperato, Morata dall'inizio col Torino. Fonseca va all'attacco

VERSO MILAN-TORINO

Pavlovic e lo spagnolo subito titolari, out Emerson Royal. Bennacer con Reijnders a metà campo

Fuori al Trofeo Berlusconi per una botta al piede, Christian Pulisic è pienamente recuperato in vista di Milan-Torino. Una buona notizia per Paulo Fonseca che, alla prima ufficiale a San Siro (sabato, ore 20.45) può adesso pensare davvero di proporre con i granata il quarto offensivo composto dallo stesso americano con Chukwueze, Leao, Morata. Insomma un Milan a tradizione a dir poco offensiva. Nessun dubbio sulla presenza dall'inizio dell'attaccante ex Real e Atletico Madrid tra le altre, a caccia di minuti dopo la lunga vacanza che ha seguito il trionfo all'Europeo in Germania con la Spagna.

A Reijnders, già in palla col Monza, il compito di dare geometrie affiancato da Bennacer, favorito su Loftus-Cheek. In difesa esordio per Strahinja Pavlovic in coppia con Tomori: si tratta della coppia titolare, con Thiaw e Gabbia prime alternative. In attesa di capire il futuro di Kalulu, vicino alla Juventus.

Presenti a San Siro quindi tutti i nuovi acquisti a eccezione di Emerson Royal, ai margini per questioni burocratiche. Scontato quindi l'impiego di Davide Calabria sulla destra con Theo Hernandez sulla fascia opposta davanti a Mike Maignan, il quale non si vede sul prato di San Siro dallo scorso 22 aprile. Ossia quando l'Inter alzò al cielo lo scudetto davanti al Milan in una notte amarissima per i sostenitori rossoneri.