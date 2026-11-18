Arda Güler è approdato al Real Madrid nel luglio 2023 all’età di 18 anni. Nelle quattro stagioni in cui ha indossato la nostra maglia, ha disputato 126 partite e ha vinto 5 titoli: 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per club, 1 Supercoppa UEFA, 1 LaLiga e 1 Supercoppa di Spagna. È un giocatore della Nazionale turca, con la quale ha disputato finora 38 partite.