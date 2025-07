Vanja Milinkovic-Savic sarà un nuovo giocatore del Napoli di Conte. Gli azzurri, infatti, hanno raggiunto l'accordo col Torino per l'estremo difensore, con una operazione che si aggira attorno ai 22 milioni per un prestito con obbligo di riscatto. Le visite mediche, riferisce Sky, sono fissate per sabato 26 luglio.