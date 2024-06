Emerson Royal strizza l'occhio al Milan: "Ne stanno parlando col Tottenham"

MANOVRE ROSSONERE

Il terzino brasiliano: "È gratificante. Aspettiamo e vediamo cosa succederà"

© Getty Images Intervenuto al canale YouTube del giornalista André Hernan, Emerson Royal, obiettivo numero 1 del Milan per la fascia destra, strizza l'occhio al club rossonero. "Sapere che il Milan sta parlando con il Tottenham è molto gratificante perché è una squadra nota per avere giocatori brasiliani - ha dichiarato il terzino brasiliano -. Aspettiamo e vediamo cosa succederà". Gli Spurs hanno aperto al trasferimento e, dopo aver sparato una richiesta iniziale da 30 milioni, sono scesi a 20, non distanti dai 18 che vorrebbero sborsare a Milanello.

Sono settimane che Emerson Royal ha detto sì all'ipotesi rossonera per rilanciarsi dopo una stagione non proprio esaltante. Solo 23 le presenze stagionali, con il tecnico degli Spurs Postecoglou che gli ha quasi sempre preferito Pedro Porro. Al Milan, il 25enne brasiliano si giocherebbe il posto con il capitano Davide Calabria, mentre Florenzi diventerebbe il vice-Theo Hernandez.

Le parti non sono distanti ed Emerson Royal spinge per venire in Serie A. Sembrerebbe solo questione di tempo, ma nel calciomercato le soprese sono dietro l'angolo.

