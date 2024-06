Caccia anche al centrocampista e all'esterno: passi avanti per Emerson Royal

MERCATO MILAN

La dirigenza rossonera, oltre a Zirkzee, si sta muovendo per consegnare a Fonseca un laterale basso e un mediano

La trattativa tra il Milan e il Tottenham per portare l'esterno destro basso Emerson Royal in rossonero è a buon punto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, gli Spurs avrebbero abbassato le loro richieste a 20 milioni di euro, una cifra più vicina a quello che il Milan vorrebbe spendere per il brasiliano (intorno ai 18 milioni). Non c'è ancora l'accordo ma cresce la fiducia e i rossoneri sembrano vicini all'acquisto.

Il Tottenham ha già concesso uno sconto rispetto all’iniziale richiesta di 30, dall'ambiente rossonero iniziano ad avere fiducia sulla conclusione dell'affare. Il budget destinato al mercato è comunque consistente senza la necessità di privarsi di uno dei big per finanziare gli affari in entrata. Ecco perché, oltre alla punta e all'esterno di destra, si punta a migliorare il reparto centrale. Il nome in pole position è sempre quello di Youssouf Fofana, francese del Monaco, un giocatore forte fisicamente e capace di fare la differenza soprattutto in fase difensiva. Un centrocampista così non c'è nella rosa attuale del Milan. La cifra da spendere non si discosta molto da quella necessaria per Emerson Royal. Nel caso di Fofana, però, c'è da superare la concorrenza di una vasta lista di pretendenti, soprattutto della Premier League.