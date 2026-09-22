Dalla comunicazione al rapporto con i big: ecco l'Amorim extra-campo che non scende a compromessi

Dopo i proclami nel giorno della presentazione "Vogliamo dominare e riportare il Milan a vincere", Amorim non ha mai giocato in difesa con i giornalisti, anzi. Ha alzato i toni dopo il pareggio con la Juventus "C'era chi aspettava di farmi domande sui punti che abbiamo perso. Capisco che per voi sia difficile accettare un giovane allenatore che arriva dall'estero e vi dice come giocare a pallone" e non si è fatto problemi a lanciare frecciatine come nel siparietto con la stampa prima del successo sul Lecce (qui il dettaglio). In mezzo c'è finito Modric, difeso a spada tratta dall'allenatore e invece nel mirino dei tifosi per una presunta incompatibilità tecnica con il nuovo corso.