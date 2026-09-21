MILAN

Moreira, capocannoniere "lampo": il portoghese a segno già tre volte in 127 minuti

Il belga è già super: con tre reti in altrettante partite, l'ex Strasburgo fa la differenza da subentrante

21 Set 2026 - 12:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

I giudizi, nel calcio, cambiano in un batter d'occhio. Chiedere a Diego Moreira per conferma: 61 minuti di esordio contro la Juve a Torino e già molti dubbi erano sorti sul suo ingaggio a peso d'oro. Il belga, alla sua prima da titolare, era stato autore di una performance inconsistente contro la Juventus al pari della maggior parte dei compagni. Ma all'ex Strasburgo sono bastati i successivi 66 minuti per prendersi il Milan.

Leggi anche

Giocatori nel proprio ruolo e nuovo assetto difensivo: ecco come Amorim ha cambiato il Milan

Impatto devastante a Roma. Il mancino di Moreira, subentrato a un Estupinan disastroso, fa tremare la porta della Lazio. Sinistro al volo da posizione angolata e botta alla Theo Hernandez da poco fuori l'area per pareggiare i conti. Ti fermi e pensi: uno così non può più stare in panchina. E invece Amorim gli preferisce Bartesaghi prima e nuovamente Estupinan poi. Ma ancora una volta, il classe 2004 entra benissimo contro il Lecce. Cinque minuti e si invola verso la porta salentina e infila Falcone, mettendo in cassaforte il 3-0 finale. Fare un bilancio è molto semplice: tre timbri in altrettante apparizioni.

Ciò che salta all'occhio è il fatto che tutti e tre i gol siano arrivati da subentrato. Moreira è la scossa che serviva a un Milan intorpidito. Ma soprattutto, conti alla mano, è il capocannoniere di una squadra che, almeno prima di ieri, faticava a segnare. Dopo la sosta, per Amorim sarà difficile non schierare titolare il suo jolly, impiegabile su entrambe le fasce e da sottopunta (possibilmente sull'out di sinistra). 

Leggi anche

Pulisic l'aggiustatore: Capitan America ha trasformato il Milan e salvato Amorim

Il neo arrivato non solo può continuare a segnare, ma può aiutare un reparto in cui l'altro maxi-acquisto dell'estate rossonera stenta a incidere. Goncalo Ramos continua a mancare l'appuntamento con il gol... o meglio, con i tiri in porta. L'attaccante portoghese, malgrado la prestazione altruistica contro il Lecce, non conclude verso lo specchio da tre gare. E meno male che Pulisic è rientrato in versione Capitan America e Cisse ha saputo trainare la squadra, specialmente all'interno delle mura di Torino. Il dopo-sosta sarà un banco di prova soprattutto per l'ex punta del Paris Saint Germain, chiamato a svoltare. 

diego moreira

Ultimi video

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

01:07
Parma-Genoa 2-1: gli highlights

Parma-Genoa 2-1: gli highlights

01:07
Frosinone-Como 2-0: gli highlights

Frosinone-Como 2-0: gli highlights

02:07
Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

02:40
Roma-Inter 2-2: gli highlights

Roma-Inter 2-2: gli highlights

02:37
Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

03:06
Milan-Lecce 3-0: gli highlights

Milan-Lecce 3-0: highlights

03:03
Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

00:40
Moreira: "San Siro, che emozione!"

Moreira: "San Siro, che emozione!"

02:43
Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

03:12
Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

01:14
Bremer: "Una buona reazione"

Bremer: "Una buona reazione"

01:02
CLIP SOCIAL 3 FALLI ATLETICO VS REAL FURIA MOURINHO 20/09 SRV

Ecco i due rossi mancati che hanno fatto impazzire Mourinho

00:19
CLIP MOURINHO FOGLIETTO CONFERENZA POST ATLETICO 20/09 SRV

Mourinho show contro l'arbitro: in conferenza con le foto dei falli

02:59
Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

I più visti di Milan

Sabalenka a San Siro per Milan-Lecce: Cardinale le regala la maglia rossonera

DICH AMORIM SU GIORNALISTI E FORMAZIONI PER SITO 19/9 DICH

Amorim show in conferenza stampa: sfida i giornalisti a fare la formazione..

DICH AMORIM SU MAZZOLA PER SITO 19/9 DICH

Addio a Mazzola: l'omaggio di Amorim in conferenza stampa

amorim

Amorim: "Dobbiamo migliorare in difesa. Critiche sul modulo? Dipendono dai risultati"

Pulisic segna e ispira, Moreira chiude la pratica Lecce: il Milan torna a vincere ed è quinto

Giocatori nel proprio ruolo e nuovo assetto difensivo: ecco come Amorim ha cambiato il Milan

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:17
Italia, altro forfait: Dimarco lascia il ritiro di Coverciano per problemi fisici, convocato Ruggeri
Palmisani
13:10
Frosinone, premio rinnovo per Palmisani: arriva il prolungamento quinquennale
12:55
Paolo Rossi, il numero 20 della "maglia mundial" per celebrare i 70 anni
12:40
Atalanta: per Kossounou lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra
12:02
La vedova di Scirea sull'omaggio a Mazzola rovinato: "Dispiace tanto, è un mondo senza rispetto"