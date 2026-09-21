Moreira, capocannoniere "lampo": il portoghese a segno già tre volte in 127 minuti

Impatto devastante a Roma. Il mancino di Moreira, subentrato a un Estupinan disastroso, fa tremare la porta della Lazio. Sinistro al volo da posizione angolata e botta alla Theo Hernandez da poco fuori l'area per pareggiare i conti. Ti fermi e pensi: uno così non può più stare in panchina. E invece Amorim gli preferisce Bartesaghi prima e nuovamente Estupinan poi. Ma ancora una volta, il classe 2004 entra benissimo contro il Lecce. Cinque minuti e si invola verso la porta salentina e infila Falcone, mettendo in cassaforte il 3-0 finale. Fare un bilancio è molto semplice: tre timbri in altrettante apparizioni.