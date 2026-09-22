La Juve punta Palmisani: si studia un'operazione alla Gatti, lo scenario

In attesa di chiudere per l'arrivo di un portiere dopo l'infortunio di Grabara (c'è Neto in pole), la Juve guarda avanti e prova ad anticipare la concorrenza per Lorenzo Palmisani, 22enne numero uno del Frosinone e dell'Under 21 di Baldini. I ciociari gli hanno appena rinnovato il contratto fino al 2031, ma nei piani della Vecchia Signora c'è l'idea di provarlo a bloccare già il prossimo gennaio in vista della prossima estate. Un'operazione alla Gatti: il centrale venne acquisto nel mercato invernale del 2022 proprio dal Frosinone, e portato a Torino a stagione conclusa.