La Juve punta Palmisani: si studia un'operazione alla Gatti, lo scenario

22 Set 2026 - 09:43
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In attesa di chiudere per l'arrivo di un portiere dopo l'infortunio di Grabara (c'è Neto in pole), la Juve guarda avanti e prova ad anticipare la concorrenza per Lorenzo Palmisani, 22enne numero uno del Frosinone e dell'Under 21 di Baldini. I ciociari gli hanno appena rinnovato il contratto fino al 2031, ma nei piani della Vecchia Signora c'è l'idea di provarlo a bloccare già il prossimo gennaio in vista della prossima estate. Un'operazione alla Gatti: il centrale venne acquisto nel mercato invernale del 2022 proprio dal Frosinone, e portato a Torino a stagione conclusa.

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