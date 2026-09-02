LE PAROLE

Milan-Tiago Gabriel, il Lecce conferma: "Parlato con Mendes, ecco perché non si è fatto nulla"

Trinchera: "Poteva fare un salto importante, ma l'operazione non era vantaggiosa per il club"

02 Set 2026 - 20:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il Milan ha concluso il mercato estivo senza acquistare l'agognato difensore centrale che poteva aumentare le rotazioni nel reparto difensivo. Una scelta dettata soprattutto dal mercato dato che l'ultimo giorno i rossoneri hanno provato seriamente a regalare un rinforzo ad Amorim. Con il Lecce c'è stato più di una semplice chiacchierata per Tiago Gabriel come svelato proprio da SportMediaset. Lo ha confermato anche Stefano Trinchera, responsabile dell'area tecnica del Lecce: "Non c'erano le condizioni per concludere un'operazione vantaggiosa per il club. Ieri ho parlato con lui e con Jorge Mendes. Aveva la possibilità di andare in un grande club che gli cambiava la vita (il Milan) ma non era questo il momento giusto". In sintesi: l'offerta del Milan non è stata ritenuta idonea dal Lecce che chiedeva di più.

Vedremo se la trattativa potrà riaccendersi a gennaio. Intanto il Milan ha deciso di reintegrare Tomori, l'unico degli esclusi di Amorim che non ha lasciato il club rossonero nonostante la scelta iniziale del club e le offerte arrivate dalla Premier League.

Leggi anche

Da Palestra a Zirkzee, da Greenwood a Kessie: tutti i colpi mancati del mercato

milan
lecce

Ultimi video

07:55
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:38
Il Milan ci prova per Tiago Gabriel, ma intanto pensa a due cessioni

Il Milan ci prova per Tiago Gabriel, ma intanto pensa a due cessioni

07:55
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Milan

Milan, ultimo colpo dopo l'addio degli esuberi? Fofana da Fonseca, Tomori a rischio tribuna

CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

Milan, ufficiale Hutchinson: arriva in prestito con diritto di riscatto

Milan, è fatta per Hutchinson dal Nottingham: il trequartista è sbarcato a Linate

Milan, accordo col Porto per Gimenez: il giocatore già oggi in Portogallo, formula e cifre

2) Diego Moreira, 50 milioni di euro

Ramos e Moreira riscrivono la storia: ecco i 10 acquisti più costosi della storia del Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Federico Dimarco (Inter)
21:38
Inter, Dimarco: "Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo ancora parlato, ma ci sarà modo di farlo"
20:38
McTominay sul rinnovo col Napoli: "Non lo so, non ne abbiamo ancora parlato"
20:13
Il Torino saluta Paleari: va a Cipro
19:18
Como, il Besiktas ci prova per Caqueret
19:10
Genoa, visite mediche per El Shaarawy