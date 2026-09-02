Milan-Tiago Gabriel, il Lecce conferma: "Parlato con Mendes, ecco perché non si è fatto nulla"

Il Milan ha concluso il mercato estivo senza acquistare l'agognato difensore centrale che poteva aumentare le rotazioni nel reparto difensivo. Una scelta dettata soprattutto dal mercato dato che l'ultimo giorno i rossoneri hanno provato seriamente a regalare un rinforzo ad Amorim. Con il Lecce c'è stato più di una semplice chiacchierata per Tiago Gabriel come svelato proprio da SportMediaset. Lo ha confermato anche Stefano Trinchera, responsabile dell'area tecnica del Lecce: "Non c'erano le condizioni per concludere un'operazione vantaggiosa per il club. Ieri ho parlato con lui e con Jorge Mendes. Aveva la possibilità di andare in un grande club che gli cambiava la vita (il Milan) ma non era questo il momento giusto". In sintesi: l'offerta del Milan non è stata ritenuta idonea dal Lecce che chiedeva di più.