Chukwueze-Milan al rush finale: trovato l'accordo col Villarreal

L'affare potrebbe definirsi in qualsiasi momento, fumata bianca a 28 milioni complessivi: lunedì in programma le visite mediche

Alla fine il punto si è trovato, come sempre accade, nel mezzo. A meno di sorprese, Samuel Chukwueze sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Nelle ultime ore si è infatti registrata una decisa accelerata nella trattativa con il Villarreal, con Furlani e Moncada che hanno trovato l'accordo con gli spagnoli per 20 milioni più 8 di bonus. L'esterno nigeriano dovrebbe arrivare a Milano domenica pomeriggio e sostenere le visite mediche nella mattinata di lunedì. Chukwueze indirizza fortemente il mercato del Diavolo, che occuperebbe con lui l'ultimo posto da extracomunitario disponibile rinunciando, nei fatti, a Taremi, per il quale la chiacchierata con il Porto non è mai realmente decollata.

L'affare, insomma, non può dirsi ancora fatto del tutto, ma è ormai ai dettagli. Milan e Villarreal continueranno a parlarsi assiduamente nelle prossime ore, per definire quanto manca e permettere al giocatore di approdare a Milano. Chukwueze è il giocatore che mancava nello scacchiere di Stefano Pioli che, infatti, aveva chiesto nei giorni scorsi alla sua dirigenza di fare uno sforzo in questa direzione. Rapido e dotato di ottimo dribbling, è considerato dal tecnico del Milan l'alter ego perfetto di Leao, l'uomo, sull'altra fascia, che permetterà ai rossoneri di variare maggiormente il gioco, di essere ancora più pericolosi in contropiede e di aumentare le possibilità di ottenere superiorità numerica in una zona decisiva del campo.

Il suo arrivo, anche se è logico, di questi tempi, parlare di rose con almeno 16-17 titolari, dirotterà quasi certamente Pulisic alle spalle della prima punta sempre che, come in realtà sembra, l'intenzione non sia quella di passare al 4-3-3 costringendo Pioli a una sana alternanza tra i suoi uomini offensivi. Le indicazioni arrivate dall'amichevole con il Lumezzane, al netto della posizione a sinistra dello statunitense ex Chelsea - ma era assente Leao, ndr -, suggeriscono cautela sulla disposizione in campo del Diavolo. Loftus-Cheek, per capirci, ha sì giocato da mezzala destra, ma ha spesso occupato la posizione alle spalle di Colombo, trasformando il 4-3-3 nel più abituale 4-2-3-1. Ma questo è un discorso prematuro e che certamente non preoccupa Pioli. Le partite sono molte e le alternative servono in tutti i reparti.

Intanto Chukwueze si avvicina a grandi passi e dovrebbe arrivare a brevissimo. Se non ci saranno sorprese lunedì farà le visite mediche.

