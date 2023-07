Milan, assenti Origi, Rebic e Ballo-Tourè tra i convocati per la tournèe in USA

© Getty Images

Divock Origi, Ante Rebic, Fodè Ballo-Tourè, Mattia Caldara e Marko Lazetic sono stati ufficialmente esclusi dalla tournée negli Stati Uniti del Milan. I cinque, in odore di cessione, resteranno a Milanello. Presenti anche alcuni primavera: Nava, Bartesaghi, Simic, Zeroli e Chaka Traorè. La partenza della squadra rossonera è prevista per venerdì 21 luglio, il 24 tutti pronti per l'amichevole di lusso con il Real Madrid.