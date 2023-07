Amichevoli: Pulisic incanta, il Milan batte 7-0 il Lumezzane

Esordio rossonero

L'ex Chelsea fornisce due assist ed ha già in mano la squadra, che travolge i bresciani. Doppiette per Pobega e Colombo, in rete anche Messias, Luka Romero e Zeroli

Il Milan riparte, dopo la cessione di Tonali, dal test contro il Lumezzane. La nuova versione dei rossoneri, schierata col 4-3-3, applaude subito le giocate di Pulisic: l'ex Chelsea fornisce due assist nel 7-0 rifilato alla formazione bresciana, neopromossa in Serie C con l'Airone Caracciolo come presidente. Doppiette per Pobega (4' e 16') e Colombo (20' e 41'), in rete anche Messias (17'), Luka Romero (64') e il baby Zeroli (66').

Vedi anche Calcio Chukwueze e la mamma che un giorno gli bruciò maglia, scarpe e pantaloncini Buona la prima per il Milan, che riparte dopo la cessione di Tonali e sconfigge 7-0 il Lumezzane nel segno di Pulisic: doppio assist per l'ex Chelsea, subito protagonista nella prima sgambata rossonera a Milanello. Pioli schiera i suoi col 4-3-3: Sportiello in porta, difesa a quattro con Calabria, Gabbia, Tomori e Florenzi, Krunic regista con Loftus-Cheek e Pobega mezzali, Messias e lo statunitense ai lati di Colombo.

Il pressing rossonero è subito asfissiante e il protagonista assoluto è Pulisic, che centra un palo dopo due minuti e al 4' serve l'assist del vantaggio. Il croato cambia ritmo e aziona Pobega, che appoggia alle spalle di Filigheddu. Il portiere del Lumezzane salva i suoi in due occasioni, mentre Pesce impegna Sportiello nell'altra area. Il dominio del Milan resta netto arrivano tre reti in tre minuti. Pulisic apparecchia nuovamente per Pobega al 16' e propizia la sua doppietta, mentre un minuto più tardi arriva il tris di Messias e al 20' Colombo sfrutta un errore della difesa del Lumezzane per calare il poker. Il finale è tutto del Milan, con Loftus-Cheek e Colombo bloccati da Filigheddu nel tentativo di siglare la cinquina, ma i bresciani centrano una traversa con Capelli al 26'.

All'inizio della ripresa ecco l'ingresso in campo di Luka Romero, che rileva Messias e fornisce un assist: da un suo recupero palla nasce il 5-0 rossonero, con la palla per la doppietta di Colombo (41'). I ragazzi di Pioli colpiscono anche una traversa con Gabbia, prima della girandola dei cambi. Il Milan sostituisce infatti tutta la squadra al 45', chiudendo con la Primavera coadiuvata da Mirante, Adli e il già menzionato Romero. L'ex Lazio sfiora il suo primo gol in rossonero, per poi trovarlo al 64' su rigore. Chiude le marcature (e la partita) il baby Zeroli al 66', per il definitivo 7-0. Ora i rossoneri, che ritroveranno i nazionali e vedranno debuttare Reijnders, saranno attesi dalla tournèe Usa e da tre big match contro Real Madrid (24 luglio), Juventus (28 luglio) e Barcellona (2 agosto).