Mercato
Milan
L'EPISODIO

Chi tira il rigore? Leao pronto ad andare sul dischetto ma Allegri sceglie Nkunku

Tutto è successo nel finale del primo tempo della gara del Sinigaglia

15 Gen 2026 - 23:38
Chi calcia il rigore? Al momento dell'assegnazione del penalty al Milan per il fallo commesso da Kempf su Rabiot, su cui l'arbitro Guida non ha avuto dubbi, Allegri vuole che a batterlo sia Nkunku, lo dice a tutti i giocatori. E lo comunica a distanza anche a Leao, che ha già il pallone in mano, pronto a metterlo sul dischetto. Il portoghese lo guarda perplesso e chiede chiarimenti al suo allenatore. "Ho deciso io", la risposta di Allegri. Il portoghese viene 'consolato' dal compagno di squadra Maignan. Alla fine Nkunku trasforma il tiro dagli undici metri che regala al Milan il momentaneo 1-1. E anche Leao si complimenta con lui. I giocatori del Como si sono lamentati per un precedente fallo a centrocampo di Saelemaekers su Van der Brempt. "Nkunku è un rigorista, così come Leao. In quel momento lì mi sono sentito di chiamare Nkunku e farlo tirare a lui, molto semplice - ha detto Allegri a fine partita - Ho visto metà tribuna che ha esultato e pensavo che avesse sbagliato, invece dopo ho visto la panchina che ha esultato ed è andata bene. Rafa voleva tirare il rigore ma in quel momento lì ho deciso di farlo tirare a Nkunku”.

