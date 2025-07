Telenovela finita per il trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray. I legali dei due club hanno lavorato allo scambio di documenti per formalizzare l'intesa dopo l'arrivo delle garanzie bancarie richieste dal club azzurro e il via libera alla clausola anti-Italia valida fino al 2027 e alla percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore. L'attaccante lunedì farà le visite per il club turco e poi metterà tutto nero su bianco.