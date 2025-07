Colpo del Sassuolo che si è assicurato Ismaël Koné, centrocampista in uscita dal Marsiglia. Per assicurarsi il canadese, svela Footmercato, i neroverdi hanno formulato questa offerta: prestito con diritto di riscatto fissato a quota 12,5 milioni di euro. Diritto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza in Serie A.