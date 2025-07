Lecce, tripletta di Camarda nel successo per 11-0 contro il Natz

Si prende subito i titoli Francesco Camarda alla sua prima uscita con la maglia del Lecce. L’esordio stagionale dei salentini in amichevole contro i dilettanti del Natz si è concluso con il punteggio di 11-0 e l’attaccante classe 2008 scuola Milan ha segnato una tripletta. Oltre al 17enne, a segno anche Krstovic e N’Dri autori di due doppiette, insieme a Gallo, Coulibaly, Ramadani e Tiago Gabriel. In casa Lecce sono stati tenuti a riposo Pierotti, Pierret e Burnete, con quest’ultimo vicino al trasferimento in prestito, mentre il nuovo acquisto Perez è dovuto tornare in Cile per risolvere delle pratiche burocratiche. Il prossimo appuntamento per i salentini in amichevole è previsto per domenica 27 luglio alle ore 18 sempre nel ritiro di Bressanone contro lo Spezia.