Quasi tutto pronto per l'inizio dell'avventura di Vanja Milinkovic-Savic con la maglia del Napoli. Dopo l'accordo definitivo tra i club raggiunto nella giornata di ieri, pochi istanti fa il portiere serbo è arrivato a Villa Stuart (Roma) per svolgere le visite mediche con il club campano. Poi la firma sul contratto e il viaggio a Dimaro per raggiungere i nuovi compagni.