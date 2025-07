Maignan, dal quasi addio al rinnovo con ritocco: Tare vuole scongiurare un Donnarumma bis

Una volta completato il mercato in entrata e in uscita, Tare si concentrerà per provare a blindare Maignan evitando di perderlo a 0 proprio come successe nell'estate 2020 quando Donnarumma giocò la sua ultima stagione in rossonero lasciando Milano in scadenza. Non fu un caso isolato perché allo stesso modo il Diavolo ha perso Calhanoglu e dopo lo scudetto del 2022 anche Kessiè e Romagnoli. L'obiettivo è riallacciare i contatti con gli agenti di Mike per un prolungamento di almeno altri 3 anni passando dagli attuali quasi 3 milioni di euro a 5 netti. Quella che sta per iniziare è la stagione che porterà al Mondiale e il francese - al Milan dall'estate 2021 - vuole arrivarci da protagonista in rossonero.