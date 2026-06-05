Milan, senza Allegri e Tare anche Maignan in bilico: il Chelsea osserva

La situazione attorno a Magic Mike è paradossale se si pensa che lo scorso 31 gennaio il Milan aveva annunciato in pompa magna il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031, con un ingaggio "top" da 5 milioni di euro netti più 2 di bonus (al pari di Leao). Un accordo che sembrava aver blindato il giocatore e per il quale era stata fondamentale l'opera di corteggiamento assiduo firmata da Massimiliano Allegri e Igli Tare, figure a cui Maignan si era legato profondamente sia dal punto di vista umano che professionale, oltre alla forte sintonia con il preparatore dei portieri Claudio Filippi. Oggi, però, tutti e tre hanno salutato il Milan e senza la vetrina della Champions Maignan non vede più un progetto chiaro e si dice fortemente preoccupato per l'incertezza che avvolge il club.