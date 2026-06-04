Amichevoli: Francia ko con la Costa d’Avorio, pari per la Spagna con l’Iraq

SPAGNA-IRAQ 1-1

Anche la Spagna inciampa, solamente 1-1 nella sfida contro l’Iraq. Pronti via e le Furie Rosse sono subito molto propositive, al 16’ arriva la rete del vantaggio sulla combinazione blaugrana tra Dani Olmo e Ferran Torres. Gli spagnoli dominano, ma al 27’, alla prima vera offensiva, gli ospiti pareggiano i conti: assist di Hashem per l’1-1 a firma di Doski. Dopo l’intervallo il match è molto più spezzettato, con il valzer di cambi da una parte e dall’altra. Gli uomini di De La Fuente sono anche sfortunati, ma non riescono a portare a casa la vittoria.