Amichevoli: Francia ko con la Costa d’Avorio, pari per la Spagna con l’Iraq

Le amichevoli delle Nazionali in vista del Mondiale 2026 riservano un po’ di sorprese: la Francia viene sconfitta dalla Costa d’Avorio, 2-1 in rimonta nel finale. Dopo la rete di Cherki gli africani la ribaltano con Guela Doué e Diallo. Non va troppo meglio alla Spagna, ripresa sull’1-1 dall’Iraq: Doski risponde a Ferran Torres. La Svezia viene ripresa sul 2-2 dalla Grecia, mentre l’Iran riesce a vincere 2-0 contro il Mali.
FRANCIA-COSTA D’AVORIO 1-2
La Francia si avvicina al Mondiale 2026 con una sconfitta, la Costa d’Avorio si impone in rimonta 2-1. Buon primo tempo della nazionale transalpina, che a pochi istanti dall’intervallo riesce a stappare la partita: assist di Konaté per l’1-0 di Cherki al 45’. L’avvio di ripresa è però appannaggio della formazione africana, che al 53’ riesce a pareggiare grazie a Guela Doué, innescato da Pepé. Gli uomini di Deschamps tornano a premere sull’acceleratore, ma all’84’ arriva la beffa: Guela Doué torna protagonista, questa volta con l’assist per il definitivo 2-1 di Diallo. Poco più di un’ora giocata per il milanista Rabiot (Maignan in campo per i 90’), solo il recupero finale per l’interista Thuram.
SPAGNA-IRAQ 1-1
Anche la Spagna inciampa, solamente 1-1 nella sfida contro l’Iraq. Pronti via e le Furie Rosse sono subito molto propositive, al 16’ arriva la rete del vantaggio sulla combinazione blaugrana tra Dani Olmo e Ferran Torres. Gli spagnoli dominano, ma al 27’, alla prima vera offensiva, gli ospiti pareggiano i conti: assist di Hashem per l’1-1 a firma di Doski. Dopo l’intervallo il match è molto più spezzettato, con il valzer di cambi da una parte e dall’altra. Gli uomini di De La Fuente sono anche sfortunati, ma non riescono a portare a casa la vittoria.
LE ALTRE PARTITE
Serata non semplice nemmeno per la Svezia, ripresa sul 2-2 dalla Grecia: dopo il vantaggio di Tsimikas al 10’ gli scandinavi ribaltano tutto con Gyokeres (53’) e Nilsson (69’), ma al 95’ Masounas regala il pari agli ellenici. Tutto facile invece per l’Iran, che piega il Mali 2-0 grazie a Ezatolahi (12’) e Rezaeian (55’).