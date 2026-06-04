Milan, addio a zero al classe 2008 Alessandro Longoni: nel suo futuro c'è il Psg

Forse a ispirarlo è stata la storia del neo campione d'Europa Renato Marin, forse a convincerlo sono stati i soli 14 minuti disputati da gennaio alla fine del campionato Primavera, ma quello che è sicuro è che Alessandro Longoni, portiere classe 2008 al Milan da una vita e considerato tra i profili più interessanti dell’intero vivaio rossonero, lascerà il club a parametro zero. La società non ha infatti trovato un accordo per il rinnovo del contratto e la rottura tra le parti è ormai definitiva, nel suo futuro c'è il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, da sempre attento alla crescita dei giovani, che lo apprezza per la sua abilità nell’impostazione del gioco dal basso con i piedi.
Una vita in rossonero
Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Milan, sin dai pulcini la vita di Alessandro Longoni è stata al passo col Diavolo. Il classe 2008 ha bruciato rapidamente le tappe grazie a una maturità e a mezzi fisici fuori dal comune per la sua età che gli hanno permesso di giocare sotot leva nell'U17 e poi di esordire in Primavera nel 2024. Con i rossoneri ha giocato una finale scudetto in Under 16 (2024) e una finale di Coppa Italia Primavera (2025), ma il fiore all'occhiello della sua carriera sinora è la vittoria dell'Europeo Under 17 con l'Italia nel 2024 assieme ai più grandi del 2007.
A Parigi al posto di Marin
In casa Psg la situazione portieri è in costante fermento: dopo l'addio di Gigio Donnarumma, i parigini hanno speso 40 milioni per Lucas Chevalier, ma il titolare nella finale di Champions è stato Matvej Safonov, mentre il giovane italiano Renato Marin ha ricoperto il ruolo di terzo. L’eventuale arrivo di Longoni comporterebbe la cessione di uno dei due portieri di riserva (Marin potrebbe partire in prestito secco per accumulare minuti perché è molto apprezzato dal tecnico) con il baby portiere rossonero che ricoprirebbe il ruolo di terzo portiere con la possibilità di giocare stabilmente con la formazione Under 23 e in Youth League.