Milan, addio a zero al classe 2008 Alessandro Longoni: nel suo futuro c'è il Psg

Forse a ispirarlo è stata la storia del neo campione d'Europa Renato Marin, forse a convincerlo sono stati i soli 14 minuti disputati da gennaio alla fine del campionato Primavera, ma quello che è sicuro è che Alessandro Longoni, portiere classe 2008 al Milan da una vita e considerato tra i profili più interessanti dell’intero vivaio rossonero, lascerà il club a parametro zero. La società non ha infatti trovato un accordo per il rinnovo del contratto e la rottura tra le parti è ormai definitiva, nel suo futuro c'è il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, da sempre attento alla crescita dei giovani, che lo apprezza per la sua abilità nell’impostazione del gioco dal basso con i piedi.