MANOVRE ROSSONERE

Milan, quale futuro per Leao? Rafa vuole la Premier

Il portoghese è stato offerto all'Arsenal, ma servirà un Mondiale da protagonista per trovare una big in Europa

04 Giu 2026 - 09:51
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Incagliato tra mille problemi, il Milan deve risolvere anche quello fatto scoppiare da Rafa Leao. Il portoghese ha detto a chiare lettere che la sua avventura in rossonero è finita e adesso serve trovare una nuova squadra. Il suo entourage non ha fatto pervenire in via Aldo Rossi proposte concrete e al momento si parla solo di ipotesi e suggestioni di mercato.

Come quella che vorrebbe un interesse da parte della Premier League. In particolare, sarebbe l'Arsenal a valutare la pista Leao, visto che i vice campioni d'Europa sono alla ricerca di un esterno d'attacco per la fascia sinistra. Il primo obiettivo era Anthony Gordon, ma i Gunners sono stati beffati dal Barcellona. A oggi, il nome di Leao sarebbe stato solo proposto all'Arsenal, che si è preso del tempo per valutare. Magari per vederlo al Mondiale con il Portogallo e capire se potrebbe davvero fare al caso di Arteta.

Ma quanto potrebbe chiedere il Milan per un giocatore che ha di fatto salutato San Siro? Non troppo, nonostante un contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione da 50 milioni di euro. Sulla carta almeno, visto che in realtà la mossa dell'addio messo nero su bianco ha fatto svalutare il suo cartellino.

A meno che non arrivi qualche offerta "folle" dall'Arabia o dalla Turchia. Sono queste, per ora, le uniche piste aperte, con le solite Galatasaray e Fenerbahce, che si confrontano a colpi di nomi pesanti. Leao, però, vorrebbe una sfida sportiva di alto livello e per questo aspetta che l'offerta giusta arrivi da Oltremanica.

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