Milan, quale futuro per Leao? Rafa vuole la Premier

Come quella che vorrebbe un interesse da parte della Premier League. In particolare, sarebbe l'Arsenal a valutare la pista Leao, visto che i vice campioni d'Europa sono alla ricerca di un esterno d'attacco per la fascia sinistra. Il primo obiettivo era Anthony Gordon, ma i Gunners sono stati beffati dal Barcellona. A oggi, il nome di Leao sarebbe stato solo proposto all'Arsenal, che si è preso del tempo per valutare. Magari per vederlo al Mondiale con il Portogallo e capire se potrebbe davvero fare al caso di Arteta.