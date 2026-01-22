Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Milan, Loftus-Cheek può uscire: si attende l'offerta dell'Aston Villa

Con Gimenez e Jashari recuperati l'inglese può fare le valigie, il club lo valuta 12-15 milioni: se parte occhio a Coppola

di Marco Mugnaioli
22 Gen 2026 - 12:28

Ardon Jashari è rientrato ormai da settimane e sta trovando la forma migliore come dimostra la buona prova con il Lecce, Santi Gimenez ha smaltito il problema alla caviglia e promette scintille, in più è arrivato Niclas Fullkrug che ha già conquistato San Siro grazie al gol contro i pugliesi. Nel Milan di oggi lo spazio per Ruben Loftus-Cheek è e sarà sempre meno e quindi l'inglese, arrivato nell'estate del 2023 per 21,5 milioni, può lasciare i rossoneri già in questa sessione di mercato. 

Su di lui è forte l'interesse dell'Aston Villa, che ha chiesto informazioni per il centrocampista ex Chelsea per sostituire l'infortunato Boubacar Kamara, che si è fatto male al ginocchio contro il Tottenham e resterà lontano dai campi di gioco fino a fine stagione, obbligando così i Villans a tornare sul mercato. Emery ha chiesto alla società uno sforzo economico per poter raggiungere gli obiettivi stagionali e quello di Loftus-Cheek sembra il profilo ideale, ma per ora nessuna offerta ufficiale da parte del club inglese. 

Il Milan valuta il suo centrocampista, in scadenza nel 2027, tra i 12 e i 15 milioni di euro (ma potrebbe accontentarsi anche di meno visto che per evitare una minusvalenza dovrà incassare circa 8,5 milioni) e aspetta la mossa dell'Aston Villa col giocatore che ha recentemente dichiarato di voler restare in rossonero, ma la prospettiva di tornare in Premier League potrebbe fargli cambiare idea.

E se la cessione dell'inglese dovesse concretizzarsi, negli ultimi giorni di mercato il Milan andrebbe all'assalto del difensore chiesto da Massimiliano Allegri. Il nome in pole position è quello dell'ex Verona Diego Coppola, classe 2003 e dalla scorsa estate in forza al Brighton: l’esperienza in Inghilterra infatti finora non è andata come sperato (soltanto 5 presenze e meno di 200 minuti in campo) e il giocatore farebbe volentieri ritorno in Italia anche per rientrare nel giro della Nazionale e magari sognare la partecipazione al Mondiale.

Il Brighton dal canto suo, che lo ha pagato 11 milioni, avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto o addirittura secco, ma sul giocatore è forte la concorrenza della Fiorentina.

