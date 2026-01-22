Milan, Loftus-Cheek può uscire: si attende l'offerta dell'Aston Villa

Ardon Jashari è rientrato ormai da settimane e sta trovando la forma migliore come dimostra la buona prova con il Lecce, Santi Gimenez ha smaltito il problema alla caviglia e promette scintille, in più è arrivato Niclas Fullkrug che ha già conquistato San Siro grazie al gol contro i pugliesi. Nel Milan di oggi lo spazio per Ruben Loftus-Cheek è e sarà sempre meno e quindi l'inglese, arrivato nell'estate del 2023 per 21,5 milioni, può lasciare i rossoneri già in questa sessione di mercato.