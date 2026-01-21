Milan, Leao al lavoro anche nel giorno di riposo: Saelemaekers in dubbio per la Roma

Il numero 10 ha scelto di lavorare anche nel giorno libero per migliorare la sua condizione fisica e provare a guarire da quel fastidio all'adduttore che da settimane lo sta tormentando. "Leao non scatta più", "Non punta più l'uomo", "Sceglie il passaggio indietro" si è sentito spesso dire sulle tribune di San Siro nelle ultime partite del Milan e la spiegazione sta nel problema fisico che gli toglie brillantezza ma anche nel lavoro che su di lui sta facendo Allegri, che lo sta trasformando in un centravanti.