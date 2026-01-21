Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO ROMA-MILAN

Milan, Leao al lavoro anche nel giorno di riposo: Saelemaekers in dubbio per la Roma

Il n.10 a Milanello per velocizzare il recupero dal fastidio all’adduttore che nelle ultime settimane lo ha limitato specialmente negli scatti, ma lo ha fatto diventare un giocatore diverso...

di Marco Mugnaioli
21 Gen 2026 - 11:28

Grande sorpresa ieri a Milanello: nel secondo dei due giorni di riposo concessi alla squadra da Massimilano Allegri al centro sportivo, unico tra i non infortunati, si è presentato per fare un allenamento personalizzato Rafa Leao. Il numero 10 rossonero, da sempre criticato dai suoi tifosi per l'atteggiamento indolente e accusato di scarso impegno, dimostra quindi anche fuori dal campo quello che in campo si vede ormai da qualche settimana: c'è un nuovo Rafa Leao in città

Il numero 10 ha scelto di lavorare anche nel giorno libero per migliorare la sua condizione fisica e provare a guarire da quel fastidio all'adduttore che da settimane lo sta tormentando. "Leao non scatta più", "Non punta più l'uomo", "Sceglie il passaggio indietro" si è sentito spesso dire sulle tribune di San Siro nelle ultime partite del Milan e la spiegazione sta nel problema fisico che gli toglie brillantezza ma anche nel lavoro che su di lui sta facendo Allegri, che lo sta trasformando in un centravanti.

Leao non può più scattare e allora eccolo attaccare la linea come nel gol alla Lazio o segnare di testa come col Genoa (seconda incornata vincente dopo quella al Bari) e stare di più dentro l'area di rigore. La gamba destra gli dà fastidio e allora eccolo calciare col sinistro (non esattamente la specialità della casa) come nel gol vittoria a Cagliari, ma la differenza non si vede solo dalle reti segnate: la trasformazione più entusiasmante del nuovo Leao è il filtrante di prima come quello visto in Milan-Lecce per Pulisic. I suoi assist prima arrivavano quasi sempre dopo accelerazioni a sinistra, adesso invece arrivano dalla trequarti, da vero numero 10, come a Como per Rabiot sul lancio di Saelemaekers.

Anche il giocatore belga era a Milanello con Leao, sta provando a recuperare dal risentimento all'adduttore sinistro accusato contro il Lecce: linfortunio non preoccupa, ma la sua presenza contro la Roma è tutt'altro che certa. L'esterno verrà valutato giorno per giorno per vedere come evolverà la situazione e di certo non verranno corsi rischi.

Leggi anche

Red Bird-Comvest avanti spediti: Elliott fuori in un mese. Tutti gli scenari

Massimo Calvelli

Chi è Massimo Calvelli, l'ex professionista Atp che può sostituire Furlani e porta il Milan in Nba

milan
leao
saelemaekers
roma

Ultimi video

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

01:46
DICH DA CONF CHIVU POST INTER-ARSENAL 20/1 DICH

Chivu: "L'Arsenal ha meritato di vincere, ma abbiamo giocato bene"

02:11
DICH DA CONF CONTE POST COPENAGHEN-NAPOLI 20/1 DICH

Conte in conferenza: "Non ci sono attenuanti"

02:50
Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

Cremonese-Verona 0-0: gli highlights

03:30
DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

00:34
DICH EDERSON VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Ederson: "I problemi di inizio stagione sono alle spalle"

00:55
DICH PALLADINO VIGILIA PER SITO 20/1 DICH

Palladino: "Non deve mai mancare la mentalità"

01:04
CLIP VIDEO CLASSIFICA CHAMPIONS PER SITO 20/1 SRV

Le italiane in Champions, il calendario delle ultime due giornate

00:43
DICH SPALLETTI SU GIOCHISMO E RISULTATISMO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Giochismo vs Risultatismo: la posizione di Spalletti

00:42
DICH SPALLETTI SU MOURINHO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti: "Mourinho? Ce le siamo dette, ma ora siamo amici…"

02:23
DICH SPALLETTI SU MERCATO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Spalletti e il mercato: "Credo tanto in questi ragazzi, non mi aspetto niente"

00:42
CLIP SIPARIETTO SPALLETTI-THURAM IN CONFERENZA PER SITO 20/1 SRV

Thuram e il gioco di Spalletti: che risate in conferenza stampa…

00:20
DICH THURAM SU SUO NUOVO RUOLO PRE BENFICA PER SITO 20/1 DICH

Thuram e il suo nuovo ruolo: "Spalletti mi chiede più gol"

01:07
DICH HARRISON FIORENTINA DICH

Harrison: "Felice di essere qui"

01:17
Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

Champions: il sogno di Spalletti, l'obiettivo di Palladino

01:42
Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

Champions, Inter e Napoli: tra calcoli e calendario

I più visti di Milan

Cardinale chiude l'era Elliott: nella rivoluzione rossonero anche l'addio di Furlani

Allegri: "Obiettivo 74 punti! Perché? Fate due conti. Fulkrug entra e segna, fortuna? Anche..."

Red Bird-Comvest avanti spediti: Elliott fuori in un mese. Tutti gli scenari

MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo, i tifosi del Milan: "Togli Fofana e riporta qui Reijnders"

Massimo Calvelli

Chi è Massimo Calvelli, l'ex professionista Atp che può sostituire Furlani e porta il Milan in Nba

Milan, il privilegio di avere un centravanti: Fullkrug sulle orme di Giroud

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:35
Galliani: "Addio a Commisso, uomo di grande generosità e umanità"
11:34
Champions: 6-1 non basta a Real, Bellingham si 'vendica' dei fischi dei tifosi
11:30
Milan, blitz di Cardinale: a Milanello vertice con Ibra, Tare e Allegri
10:43
Senegal, premi da sogno per la Coppa d'Africa: soldi e terreni dal presidente
09:18
Inter, record al contrario in Champions dopo il ko con l'Arsenal